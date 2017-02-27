За 2016 год белорусы заработали порядка 29 млрд долларов

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27 февраля, 2017 г.
Белстат опубликовал данные о денежных доходах населения
Объем денежных доходов населения Беларуси в 2016 году составил 58,4 млрд рублей, или порядка 29 млрд долларов. На каждого жителя страны, независимо от возраста пришлось порядка 5,8 тыс. рублей, или 2,9 тыс. долларов.
Доходы населения выросли за год на 3,8%, при том, что инфляция составила 11,8%. В результате реальные располагаемые денежные доходы снизились на 7,8%.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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