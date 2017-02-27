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БР новости

За 2016 год белорусы заработали порядка 29 млрд долларов

27 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Белстат опубликовал данные о денежных доходах населения 

Объем денежных доходов населения Беларуси в 2016 году составил 58,4 млрд рублей, или порядка 29 млрд долларов. На каждого жителя страны, независимо от возраста пришлось порядка 5,8 тыс. рублей, или 2,9 тыс. долларов.

Доходы населения выросли за год на 3,8%, при том, что инфляция составила 11,8%. В результате реальные располагаемые денежные доходы снизились на 7,8%. 

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