Вадим СИКОРСКИЙ

Они отдают предпочтение маслу и сыру

Белорусские молокоперерабатывающие заводы продолжают снижать выпуск сухого молока, отдавая предпочтение сыро и маслу.

В январе производство сухих продуктов упало на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,7 тыс. т. Надо отметить, что сухие продукты на данный момент остаются наиболее проблемным товаров на мировом рынке: сформированы огромные запасы СОМ и СЦМ. Например, только Еврокомиссия накопила до 350 тыс. СОМ в рамках интервенции.

Кроме того, в Беларуси сократилось на 6,4% производство и цельномолочной продукции, которой было выпущено 153,7 тыс. т в пересчете на молоко.

Освободившееся молоко, вместе с приростом производства сырья (+3,9% за январь 2017 года) направляет на выпуск востребованных масла и сыра, а также модной нежирной продукции.

В январе производство нежирной молочной продукции удвоилось до 18,6 тыс. т в пересчете на обезжиренное молоко по сравнению с январем 2016 года. Выпуск сыра увеличился на 14,8% до 16,7 тыс. т., молочных консервов – на 25% до 8,2 тыс. т, масла — на 4,9% до 9,8 тыс. т.

Запасы молочной продукции в Беларуси сохраняются на комфортном уровне. Самый высокий уровень наблюдается по сухим молоку и сливка. Они составляют 80,9% по сравнению со среднемесячным объемом производства или 8,2 тыс. т.

Увеличение производства масла и сыров также привело к рост их запасов по сравнению с 1 января 2017 года. Они увеличились до 4,2 тыс. т масла и 6,3 тыс. т сыра. Уровень запасов при этом остается комфортным: 44,5 и 40,5% от среднемесячного объема производства.

Из товаров долгосрочного хранения самые низкие запасы отмечаются по молочным консервам. Они составляют всего 25,9% от объемов производства или 2,1 тыс. т.