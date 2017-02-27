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БР новости

Рост промышленного производства ушел в складские запасы

27 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

По состоянию на 1 феврале они достигли 69,9% от среднемесячного объема производства. 

В Беларуси вырос уровне складских запасов в промышленности. По состоянию на 1 февраля он составил 69,9% от среднемесячного объема производства, что на 3 п.п выше, чем на начало года. Напомним, что по итогам январе в Беларуси отмечался рост промпроизводства в сопоставимых ценах на 5,9%.

В целом запасы продукции в промышленности достигли 3,86 млрд рублей.

Заметно вырос уровень запасов в производстве транспортных средств и оборудования. Он увеличился с 1,7 объемов месячного производства в январе до 2 объемов на 1 февраля или до 383,9 млн. рублей. При этом в январе объемы производства выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

Выросли запасы в производстве резиновых и пластмассовых изделий с 89,3% до 114,6% среднемесячного объема производства, или до 337,4 млн. рублей.

В легко промышленности отмечается самый высокий уровень запасов. Они в 2,86 раза больше объема производства и достигают 469,5 млн. рублей. За месяц уровень запасов вырос на 42,7 п.п.

Надо отметить, что уровень запасов, несмотря на рост по сравнению с 1 января, остается заметно ниже, чем год назад. Тогда он составлял 74,3% от среднемесячного объема производства.

 

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