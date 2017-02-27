В январе число рабочих мест сократилось на более, чем на 4,5 тысячи

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27 февраля, 2017 г.
Всего за первый месяц года на работу было принято 39 971 человека, а уволено — 44 627.
Национальный статистический комитет опубликовал данные о количестве принятых и уволенных в январе 2017 года. Новый год начался с сокращения рабочих мест.
Всего за январь было уволено на 4 656 человек больше, чем принято на работу. Дополнительно создаваемые рабочие места на одних предприятиях не могут компенсировать сокращение числа рабочих мест в других сферах.
Всего в январе на работу приняли 39 971 человека, а уволили 44 627.
В промышленности уволили на 1019 человек больше, чем приняли на работу, или 9 261 против 8 242. Более полутысячи рабочих мест сократилось в обрабатывающей промышленности.
Высокие темпы сокращения штатов продолжаются в строительстве. За январь уволили на 1103 человека больше ,чем приняли на работу, или 4 355 против 3 252.
Заметный вклад в январе в рост числа уволенных внесли оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств. Здесь за первый месяц года на чистой основе было уволено 1904 человека. Всего уволили 7 346, а взяли на работу – только 5 442.
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