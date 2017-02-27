Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В январе число рабочих мест сократилось на более, чем на 4,5 тысячи

27 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Всего за первый месяц года на работу было принято 39 971 человека, а уволено — 44 627. 

Национальный статистический комитет опубликовал данные о количестве принятых и уволенных в январе 2017 года. Новый год начался с сокращения рабочих мест.

Всего за январь было уволено на 4 656 человек больше, чем принято на работу. Дополнительно создаваемые рабочие места на одних предприятиях не могут компенсировать сокращение числа рабочих мест в других сферах.

Всего в январе на работу приняли 39 971 человека, а уволили 44 627.

В промышленности уволили на 1019 человек больше, чем приняли на работу, или 9 261 против 8 242. Более полутысячи рабочих мест сократилось в обрабатывающей промышленности.

Высокие темпы сокращения штатов продолжаются в строительстве. За январь уволили на 1103 человека больше ,чем приняли на работу, или 4 355 против 3 252.

Заметный вклад в январе в рост числа уволенных внесли оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств. Здесь за первый месяц года на чистой основе было уволено 1904 человека. Всего уволили 7 346, а взяли на работу – только 5 442. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»


IX «Белый квадрат» объявил жюри

Все новости

Архив