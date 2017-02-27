В Беларуси планируется увеличить посевные площади многолетних трав

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27 февраля, 2017 г.
В Беларуси в 2017 году планируется увеличить посевные площади многолетних трав, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает БЕЛТА.
"В некоторых регионах Беларуси возникла проблема корректировки посевных площадей. Их надо усовершенствовать, чтобы производить дешевую продукцию для животноводства - корма высокого качества с высоким содержанием энергии и протеина. Надо подчинить землю интересам скота. Мы можем производить корма, которые дешевле, чем кукуруза. Поэтому назрела необходимость больше сеять многолетних трав на корм", - подчеркнул министр.
По его словам, исходя из технической возможности, необходимо посеять в этом году около 650 тыс. га кукурузы на силос. "Раньше сеяли примерно 900 тыс. га. Это вызывало огромные материальные издержки: средства защиты растений, дозы минеральных удобрений, в том числе азотных, сами семена кукурузы тоже недешевые. В результате по себестоимости кормовая единица из кукурузного силоса относительно травянистых кормов (сенажа многолетних трав, горохоовсяных смесей) в 3-3,5 раза дороже", - пояснил Леонид Заяц.
Министр также обратил внимание, что сокращение посевных площадей под кукурузу обосновано еще и тем, что не все хозяйства технически хорошо оснащены для уборки этой культуры. "Оптимальные сроки для уборки кукурузы - 16 дней, поэтому необходимо сеять столько, чтобы осилить уборку в оптимальные агротехнические сроки", - отметил он. Леонид Заяц отметил, что в районах понимают поставленную задачу сеять больше многолетних трав и все больше отводят площадей под клевер, тимофеевку, люцерну, горохоовсяную смесь.
Министр констатировал, что в сознании каждого агрария должна четко прослеживаться структура: главная отрасль в сельском хозяйстве - животноводство, а главная задача растениеводства - кормопроизводство.
Прямая линия с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем прошла сегодня в редакции "Сельской газеты".
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