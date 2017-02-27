Дворкович компенсирует недоплату за газ недопоставкой нефти

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27 февраля, 2017 г.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Беларуси за газ уже достиг 600 млн. долларов.
Беларусь недоплатила за российский газ уже 600 млн. долларов. Такую сумму назвал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. Он подтвердил, что протокол, который был согласован на позапрошлой неделе передан руководству стран, однако переговоры продолжаются очень тяжело.
— Недоплата составляет порядка 600 млн долларов. Значительная часть этих денег в силу нашей налоговой системы, в силу того, что "Газпром" контролируется государством, должна пойти в бюджет в виде налога на прибыль или дивидендов "Газпрома", - цитирует Дворковича ТАСС.
Недоплату за газ Дворкович расценивает как потери российского бюджета. По его словам, они частично компенсируют недопоставками нефти на переработку. В прошлом году импорт нефти в Беларусь сократился на 20,8% до 18,157 млн. т.
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