Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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27 февраля, 2017 г.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 89,5 до 91 доллара за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 49,2 до 50,0 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 26,8 до 27,3 доллара за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 доллара за 1 т (была 26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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