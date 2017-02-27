Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2017 года № 160.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 89,5 до 91 доллара за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 49,2 до 50,0 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 26,8 до 27,3 доллара за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 доллара за 1 т (была 26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.