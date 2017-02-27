Налоговая хочет проверять деятельность предприятий за последние пять лет

Алексей Иванов

Такие изменения содержатся в проекте указа «Об отдельных вопросах проведения проверок и налогообложения юридических и физических лиц», который предложен для обсуждения Министерством по налогам и сборам.

Министерство по налогам и сборам предлагает в проекте нового указа «Об отдельных вопросах проведения проверок и налогообложения юридических и физических лиц» расширить период, за который будет проверяться деятельность предприятий, до пяти лет. При этом из него могут исключить годы, за которые предоставлены изменения в декларации, увеличивающие суммы убытков, или увеличивающие суммы налоговых вычетов. Таким образом, период проверки может составить и более пяти лет.

Период проверок в отношении физлиц не планируется увеличивать, так как и сейчас налоговые органы могут истребовать декларации за 10 лет.

Проектом также предусматривается возможность для налоговых органов выдавать документы, необходимые для ликвидации предприятий без проверок, если в течение трех лет по счетам этих юрлиц в банках не было движения денег.

Проектом указа предлагается увеличить срок проведения проверок, по вопросу соответствия налоговой базы, определенной и отраженной плательщиком в налоговой декларации (расчете) на основании примененных им цен, налоговой базе, определяемой с учетом рыночных цен до 3 месяцев по решению руководителя государственного органа или его уполномоченного заместителя.

Также предусматривается, что исчисление физическому лицу налога на недвижимость, земельного налога, сбора на финансирование государственных расходов, обязанность по исчислению которых возложена на налоговые органы, будет производиться не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление.

Проектом Указа предлагается исключение возможности привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по части 4 статьи 12.17 КоАП в случае применения к таким субъектам порядка налогообложения, предусмотренного нормами Указа № 488, что не будет усугублять их финансовое положение и позволит плательщикам осуществлять хозяйственную деятельность, а не проводить процедуру ликвидации (банкротства) в связи с невозможностью погасить имеющуюся задолженность.