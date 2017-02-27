КАМАЗ потратит на беспилотный грузовик около 8 млн долларов

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27 февраля, 2017 г.
Такое финансирование запланировано на 2017 год.
Основной конкурент белорусского МАЗа на российском рыке грузовиков Камский автозавод вложит в создание беспилотной машины в 2017 году до 400 млн. российских рублей (порядка 7,5-8 млн долларов).
Помимо собственных средств, производитель может получить дополнительные средства. В России уже создана рабочая группа по формированию рынка беспилотников. В нее вошли представители Минобрнауки, Минпромторга, IT-корпорации Cognitive Technologies, "Автодора" и инвесторы. Возглавил рабочую группу генеральный директор "КамАЗ" Сергей Когогин, сообщает ТАСС.
Всего в масштабах России на развитие беспилотного автотранспорта в этом году выделят около 7 млрд российских рублей (90 млн. долларов), из которых половина будет бюджетными средствами. Беспилотник на КАМАЗе был создан еще в 2015 году. Его сделали на базе грузовика КАМАЗ 5350.
Белорусские автопроизводители также активно включились в беспилотную гонку. БелАЗ планирует запустить в серийное производство роботизированные самосвалы в 2018 году. Автопилот будет установлен на машину грузоподъемностью 130 т. МАЗ уже разработал адаптивный круиз-контроль, как один из элементов будущей системы автоматического управления.
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