Беларусь на третьем месте в Европе по доступности интернета для туристов

Валерий Алексеев

Рейтинг составлен сервисом по поиску арендного жилья

Беларусь оказалась на третьем месте в Европе по доступности интернета для туристов. Рейтинг был составлен сервисом арендного жилья.

Согласно исследованию, в Беларуси 90% сдаваемых для отдыха домов и квартир имеют точки доступа Wi-Fi.

Лидером рейтинга стала Молодова, где доступ в интернет доступен в 94% случаев. На втором месте — Украина с 91%.

Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87%. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86%), пишет Lenta.ru.