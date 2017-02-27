Беларусь на третьем месте в Европе по доступности интернета для туристов

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27 февраля, 2017 г.
Рейтинг составлен сервисом по поиску арендного жилья
Беларусь оказалась на третьем месте в Европе по доступности интернета для туристов. Рейтинг был составлен сервисом арендного жилья.
Согласно исследованию, в Беларуси 90% сдаваемых для отдыха домов и квартир имеют точки доступа Wi-Fi.
Лидером рейтинга стала Молодова, где доступ в интернет доступен в 94% случаев. На втором месте — Украина с 91%.
Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87%. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86%), пишет Lenta.ru.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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