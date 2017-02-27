Брата бывшего владельца Мотовело освободили в зале суда

Понедельник
27 февраля 2017
13:21
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8774
EUR 1.9875
RUB .032418
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
27 февраля, 2017 г.
Однако у Сергея Муравьева конфисковали имущество.
Суд Фрунзенского района огласил приговор в отношении бизнесмена Сергея Муравьева, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Он приговорен к 2,5 годам домашней химии, однако, уже отбыл наказание, находясь в следственном изоляторе. Также суд постановил конфисковать имущество у бизнесмена.
Сергей Муравьев — брат Александр Муравьева, владельца холдинга ATEC, которому был продан Минский мотовелозавод. Сергея Муравьева обвиняли в том, что компания «РосинтехГрупп» заключала сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading и таким образом уклонялась от уплаты налогов. Незаконная схема, как отмечено в обвинении, позволила братьям-бизнесменам занижать базу по налогу на прибыль, что повлекло ущерб для бюджета Беларуси на сумму порядка 340 тысяч долларов, пишут Naviny.by.
Александр Муравьев ранее был признан виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорен к 11 кодам заключения. Акции Мотовело, принадлежавшие Муравьеву были обращены в доход государства.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения