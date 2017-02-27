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БР новости

Брата бывшего владельца Мотовело освободили в зале суда

27 февраля, 2017 г.

Однако у Сергея Муравьева конфисковали имущество. 

Суд Фрунзенского района огласил приговор в отношении бизнесмена Сергея Муравьева, который обвинялся  в уклонении от уплаты налогов. Он приговорен к 2,5 годам домашней химии, однако, уже отбыл наказание, находясь в следственном изоляторе.  Также суд постановил конфисковать имущество у бизнесмена.

Сергей Муравьев — брат Александр Муравьева, владельца холдинга ATEC, которому был продан Минский мотовелозавод. Сергея Муравьева обвиняли в том, что компания «РосинтехГрупп» заключала сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading и таким образом уклонялась от уплаты налогов. Незаконная схема, как отмечено в обвинении, позволила братьям-бизнесменам занижать базу по налогу на прибыль, что повлекло ущерб для бюджета Беларуси на сумму порядка 340 тысяч долларов, пишут Naviny.by.

Александр Муравьев ранее был признан виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорен к 11 кодам заключения. Акции Мотовело, принадлежавшие Муравьеву были обращены в доход государства. 

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