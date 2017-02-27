Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 млн. долларов

Алексей Иванов

Они будут предложены на аукционе процентных ставок.

Министерство финансов Беларуси 2 марта проведет на БВФБ аукцион по размещению облигаций, номинированных в иностранной валюте. Объем эмиссии облигаций 238 выпуска составит 50 млн. долларов. Номинал одной ценной бумаги — 1000 долларов США.

Облигации будут размещаться через аукцион процентных ставок. Таким образом, доходность ценных бумаг станет известной 2 марта. Минфин обязуется раз в полгода выплачивать по облигациям процентный доход, исходя из ставки, определенной во время аукциона.

Срок обращения облигаций 1891 день. Они должны быть погашены 6 мая 2022 года.