Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 млн. долларов

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27 февраля 2017
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27 февраля, 2017 г.
Они будут предложены на аукционе процентных ставок.
Министерство финансов Беларуси 2 марта проведет на БВФБ аукцион по размещению облигаций, номинированных в иностранной валюте. Объем эмиссии облигаций 238 выпуска составит 50 млн. долларов. Номинал одной ценной бумаги — 1000 долларов США.
Облигации будут размещаться через аукцион процентных ставок. Таким образом, доходность ценных бумаг станет известной 2 марта. Минфин обязуется раз в полгода выплачивать по облигациям процентный доход, исходя из ставки, определенной во время аукциона.
Срок обращения облигаций 1891 день. Они должны быть погашены 6 мая 2022 года.
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