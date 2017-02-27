Столичные подвалы и мансарды хотят освободить от повышенных налогов

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Mинск
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27 февраля, 2017 г.
К ним предлагают не применять повышающие коэффциенты.
Повышающие коэффициент к ставкам налога на недвижимость предлагают не применять к подвалам и мансардам в Минске. По действующему законодательству за них должны платиться повышенные налоги, хотя такие помещения невозможно ввести в хозяйственный оборот.
Такое предложение, по информации БЕЛТА, сегодня высказала директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко
Кроме того, в адрес ЖРЭО, администраций районов, Минского городского жилищного хозяйства направлены рекомендации по уточнению ведомственной статотчетности в связи с отражением в ней неполных данных. Галина Степуренко проинформировала, что в январе-феврале совместно с КГК проводился мониторинг неиспользуемых объектов, по результатам которого выявлено 36 объектов, к которым необходимо применять повышенные коэффициенты. Руководителям предприятий и организаций поручено принять меры для вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот
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