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БР новости

Рубль начал неделю с падения

27 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Курсы всех валют корзины выросли  по итогам торгов на БВФБ

Белорусский рубль начал новую неделю с падению по отношению ко всем валютам корзины. Несмотря на рост курсов, ни доллар, ни евро не преодолели отметок в 1,9 и 2 рубля соответственно.

Евро подорожал на 0,09% до 1,9893 рубля. Доллар вырос на 0,23% до 1,8818 рубля.

Российский рубль прибавил 0,28% до 3,2508 рубля за 100 российских. 

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