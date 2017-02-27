Рубль начал неделю с падения

Понедельник
27 февраля 2017
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№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8774
EUR 1.9875
RUB .032418
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
27 февраля, 2017 г.
Курсы всех валют корзины выросли по итогам торгов на БВФБ
Белорусский рубль начал новую неделю с падению по отношению ко всем валютам корзины. Несмотря на рост курсов, ни доллар, ни евро не преодолели отметок в 1,9 и 2 рубля соответственно.
Евро подорожал на 0,09% до 1,9893 рубля. Доллар вырос на 0,23% до 1,8818 рубля.
Российский рубль прибавил 0,28% до 3,2508 рубля за 100 российских.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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