Nokia представила римейк телефона Nokia 3310

Алексей Иванов

Возвращение на рынок финская марка поддержала выпуском классической модели

Nokia представила на выставке Всемирный мобильный конгресс новую версию культового кнопочного телефона Nokia 3310.

Nokia 3310 в рубеже веков была одной из самых массовых моделей на рынке. Она прославилась, как «неубиваемый» телефон. Увесистый аппарат в прочном корпусе с минимальным набором функций был доступен практически каждому и мог выступать не только в качестве телефона.

Новая версия телефона остается такой же простой, однако, уже по сегодняшним меркам. В отличие от культового предшественника новой Nokia 3310 не удастся забить гвоздь… Корпус сделан намного менее прочным.

Телефон получил не монохромный, а цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320х240 пикселей. Nokia 3310 теперь имеет 16 Мбайт встроенной памяти, слот для карточек microSD, поддерживает 2 SIM-карты и даже получила 2-мегапиксельную камеру.

В смартфоне установлен браузер Opera и знаменитая игра Змейка.

Новая Nokia 3310 появится в продаже летом по цене около 50 евро.