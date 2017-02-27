Nokia представила римейк телефона Nokia 3310

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27 февраля, 2017 г.
Возвращение на рынок финская марка поддержала выпуском классической модели
Nokia представила на выставке Всемирный мобильный конгресс новую версию культового кнопочного телефона Nokia 3310.
Nokia 3310 в рубеже веков была одной из самых массовых моделей на рынке. Она прославилась, как «неубиваемый» телефон. Увесистый аппарат в прочном корпусе с минимальным набором функций был доступен практически каждому и мог выступать не только в качестве телефона.
Новая версия телефона остается такой же простой, однако, уже по сегодняшним меркам. В отличие от культового предшественника новой Nokia 3310 не удастся забить гвоздь… Корпус сделан намного менее прочным.
Телефон получил не монохромный, а цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320х240 пикселей. Nokia 3310 теперь имеет 16 Мбайт встроенной памяти, слот для карточек microSD, поддерживает 2 SIM-карты и даже получила 2-мегапиксельную камеру.
В смартфоне установлен браузер Opera и знаменитая игра Змейка.
Новая Nokia 3310 появится в продаже летом по цене около 50 евро.
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