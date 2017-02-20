Телестадион для белорусского футбола

Антон РОГАЧ

Новый телеканал «БК­-Сетанта», который будет в прямом эфире транслировать все матчи чемпионата страны по футболу, начнет работу в мае — июне 2017 года.

Совместными усилиями

Революционное решение Совет клубов чемпионата Беларуси принял 10 февраля. Для реализации идеи будет создано ООО «БК-Сетанта-спорт», учредителями которого станут Белорусская федерация футбола, ЗАО «Белсетанта» (по 49 % в уставном фонде) и компания «Спорт-ТиВи» (2 %), специализирующаяся на организации онлайн-трансляций спортивных мероприятий.

Телевидение повышает и популярность спорта, и доходы клубов.

Показы матчей чемпионата Беларуси будут интегрированы в сетку вещания ирландского телеканала «Сетанта-Спорт плюс», уже на протяжении нескольких лет доступного для просмотра на территории нашей страны. По схожему принципу сегодня функционирует «НТВ-Беларусь».

Показать все матчи чемпионата страны в прямом эфире — сложная задача. До сегодняшнего дня канал «Беларусь-5» транслировал максимум два матча тура, состоящего, как известно, из восьми игр. Чтобы показать все встречи, их разведут по разным дням недели и временным слотам: по три матча пройдут в субботу и воскресенье, по одному — вечером в пятницу и понедельник. При этом отечественный футбол не уйдет и с общедоступного «Беларусь-5»: БГТРК по-прежнему будет транслировать один-два матча каждого тура.

Заманчивые горизонты

Принятые решения открывают абсолютно новые возможности для взаимодействия белорусского футбола и бизнеса. Еще в 2012 году рекламный потенциал большинства матчей первенства страны ограничивался стадионами, которые, как и сейчас, крайне редко собирали многотысячную аудиторию. В то недалекое время ощущался острый дефицит видеоконтента: некоторые встречи нельзя было посмотреть в прямом эфире, да и найти послематчевый обзор острых моментов было затруднительно.

Ситуация изменилась весной 2013 года: АБФФ закупила оборудование для интернет-трансляций и бесплатно передала его клубам, обязав те заниматься организацией прямых показов всех матчей чемпионата страны. Это сразу же расширило аудиторию турнира на десятки тысяч человек — именно столько подключений к интернет-трансляциям каждый уик-энд фиксировала федерация.

В те годы интернет-показы стали прорывом. Однако с течением времени их качество вызывало все больше нареканий. Одни клубы относились к организации трансляций ответственно, для других это была обуза. Как правило, самый серьезный подход демонстрировали те, кто не имел директивных спонсоров и нуждался в коммерческих. Так, в конце дебютного сезона в высшей лиге частный клуб «Крумкачы» использовал при организации трансляций несколько камер, одна из которых была закреплена на квадрокоптере. Для сравнения: на домашних матчах таких клубов, как «Нафтан» (основной спонсор — одноименный нефте­перерабатывающий завод) и «Шахтер» («Беларуськалий»), работала лишь одна камера, причем видеоряд не был качественным.

Когда одним из ключевых источников заработка спортивных лиг является продажа прав на телетрансляции, плохая «картинка» даже из нескольких городов наносит сильный удар по доходам. Поэтому в прошлом году федерация собиралась передать организацию интернет-трансля­ций на аутсорсинг. Однако итоговое решение, безусловно, превзошло все ожидания.

Выгодно всем

Вывод белорусского футбола на телевизионную платформу открывает окно возможностей для всех сторон — лиги, клубов, болельщиков и спонсоров. Ощутимый выигрыш получат поклонники футбола: они смогут следить за матчами в сети кабельных телеканалов. Кстати, благодаря новому каналу болельщиков может стать больше.

Основные риски и расходы на проект возьмут на себя АБФФ и «Сетанта-спорт». Согласно бизнес-плану, выход «БК-Сетанта-спорт» на самоокупаемость ожидается в начале следующего десятилетия.

Безусловно, собственный телеканал, транслирующий матчи чемпионата Беларуси, — большой аванс для слабого спортивного рынка страны. Однако это очень актуальное решение: впоследствии новая платформа может сыграть значимую роль в создании профессиональной футбольной лиги — структуры, которой будет управлять не АБФФ, а клубы (такой принцип используется в большинстве европейских стран).

Участники чемпионата будут избавлены от дополнительных издержек: им не придется заниматься организацией съемок. Зато качественные трансляции всех матчей команды — отлич­ный аргумент в диалоге с потенциальными спонсорами и партнерами. Во-первых, реклама на форме и на щитах вокруг поля гораздо лучше, особенно по сравнению с интернет-показами с одной камеры, воспринимается зрителями, смотрящими трансляцию хорошего качества. Во-вторых, после вывода всех матчей на экраны телевизоров речь будет идти о куда более широкой аудитории.

Правда, нужно отметить, что не все участники первенства восприняли идею с энтузиазмом. Похоже, куда более значимой и радостной новостью для многих руководителей стало недавнее продление указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». Для клубов, которые с коммерческими спонсорами не работали, телевидение вряд ли станет стимулом для поиска готовых вкладывать в спорт частных компаний. Зато для тех, кто постоянно ищет возможности для сотрудничества с бизнесом, создание телеканала, безусловно, хорошая новость.