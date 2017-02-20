Теннис в ледовых дворцах

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Построенная к чемпионату мира по хоккею «Чижовка-Арена» стала площадкой для проведения четвертьфинала Мировой группы Кубка федерации.
В двухдневном поединке встретились сборные Беларуси и Голландии. Значимость этого события для хозяек действительно соответствовала размерам арены: в последний раз представительницы нашей страны выступали в сильнейшем дивизионе Кубка федерации в далеком 1994 году.
Право играть в этом дивизионе белоруски вернули усилиями Виктории Азаренко и Александры Саснович, которые обыграли Россию в апреле минувшего года. В конце декабря у Виктории родился сын, поэтому стартовать в Мировой группе нашим теннисисткам пришлось без своего лидера, что, впрочем, не помешало им переиграть Голландию со счетом 4:1.
Несмотря на отсутствие Азаренко, поединок против голландок было решено провести с размахом. Площадкой стал хоккейный стадион «Чижовка-Арена». Картинка получилась отменной: далеко не во всех странах теннисные турниры высокого уровня проводятся на двухъярусных стадионах. Правда, полностью погрузиться в атмосферу праздника мешала удаленность трибун от корта: все-таки теннисная площадка значительно меньше хоккейной.
Европейским оказался не только стадион, но и цены, по крайней мере относительно средних доходов в стране. Билеты стоили 10—15 руб. за каждый день поединка. Однако и неоправданно высокими такие цены назвать нельзя: раньше Мировую группу Кубка федерации Беларусь не принимала. Следует учесть и то, что местом проведения стал стадион с недешевой арендой: проводись матч во Дворце тенниса, место на трибунах наверняка обошлось бы зрителям дешевле.
Другое дело, что болельщиков огорчило отсутствие Виктории Азаренко. Если бы она была в строю, все восприняли бы цену квитков абсолютно нормально, да и посещаемость была бы значительно выше. Кстати, точный подсчет зрителей организаторы не вели. Визуально же «Чижовка-Арена» была заполнена менее чем наполовину.
Впрочем, у решения установить минимальную цену на значительном для белорусского спорта уровне есть и объективные предпосылки. Во-первых, в нашей стране теннисные поединки высшего ранга проводятся крайне редко. Во-вторых, этот вид спорта традиционно считается элитным. В-третьих, низкая цена может не только стимулировать реализацию билетов, но и свидетельствовать в глазах потребителей о невысоком качестве продукта. Короче говоря, демпинг не для этого случая.
Кстати, билеты на концерты, которые с сопоставимой частотой проводятся в Беларуси, стоят значительно дороже 10 руб. Так что теннисный поединок, будучи частью индустрии развлечений, смотрится на этом фоне в рамках приличий.
Благодаря прошедшему четвертьфиналу теннис стал еще одним видом спорта, использующим большие хоккейные стадионы столицы. Напомним, на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене» проводились и проводятся матчи по баскетболу, гандболу, футзалу и даже киберспорту (грандфиналы по играм Dota 2 и CS:GO в рамках SL i-League StarSeries), тогда как профессионального хоккея в последние годы Дворец спорта не видел вовсе.Теперь большой теннис вернется в Беларусь в апреле. В полуфинале Кубка федерации наша сборная сыграет со Швейцарией. Тоже в ледовом дворце. Правда, пока неясно, в каком именно: Белорусская федерация тенниса выбирает между «Минск-Ареной» и «Чижовка-Ареной».
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