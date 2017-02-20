Театр должен брать за горло

Алена ЯКОВЕНКО

Пятый открытый форум экспериментальных пластических театров «Пластформа Минск — 2017» стартовал в Национальном центре современных искусств.

В этом году формат фестиваля претерпел множество изменений. Так, для его проведения выделена только одна площадка вместо привычных двух-трех. Подобная картина наблюдалась лишь в первый год существования проекта. Еще одна особенность нынешнего форума: участие в нем примут только белорусские коллективы, что опять-таки повторяет формат первой «Пластформы». На этот раз на проведение фестиваля отведено только два дня вместо недели.

Основная причина перемен — отсутствие финансирования. Почти все расходы организаторы проекта покрывают из собственного кармана. Форум окупался только первые два года, впоследствии он стал убыточным.

Самая серьезная проблема — поиск площадок для показа спектаклей. Есть два варианта: либо зал предоставляется бесплатно, а выручка от продажи билетов делится между сторонами, либо аренда помещения полностью оплачивается устроителями мероприятия. В первом случае владельцы площадок хотят иметь дело с раскрученными проектами, дабы обеспечить максимальную заполняемость зала. Без партнерской поддержки второй вариант невозможен в принципе, потому что полная стоимость разовой аренды зала исчисляется тысячами долларов.

С Национальным центром современных искусств руководство «Пластформы» сотрудничает второй год. По условиям договора все деньги, вырученные от продажи билетов, поступают на счет центра. Артисты выступают бесплатно. Если в предыдущие годы находились зарубежные коллективы, готовые самостоятельно изыскать средства для участия в фестивале, то в афише форума-2017 таковых уже нет.

Главный эксперт нынешней «Пластформы» — танцовщик, хореограф Центра культуры г. Люблина Рышард Калиновский. Его приезд профинансировал Польский институт, который на протяжении всех пяти лет активно поддерживает фестиваль.

Никаких кастингов не было, заявки принимались фактически от всех желающих. На форуме представлены экспериментальные постановки одиннадцати отечест­венных команд, работающих в самых разных жанрах — от современного танца до интерактивного классического перформанса. Среди участников как завсегдатаи альтернативного театрального движения (театр танца «Квадро» из Гомеля, театр танца «Галерея» из Гродно), так и начинающие группы.

«Для пластического театра особенно важны накал страстей, некий конфликт, сопряженность физического и эмоционального, — пояснил суть жанра арт-директор фестиваля Вячеслав Иноземцев. — Когда Оттело душит Дездемону, слова в общем-то не нужны. Прямое действие красноречивее слов. Так, не прибегая к каким-либо дополнительным приемам, можно создать целый спектакль. Часто бывает, что приходят люди, хореография которых отточена до мелочей, но их постановкам не хватает конфликтности. Между тем театр должен брать за горло, рождать бурю эмоций».

По словам организаторов, сегодня альтернативный театр все еще сталкивается с непониманием со стороны публики. Показателен такой случай. В 2005 году на спектакль самого известного в Беларуси пластического театра «ИнЖест» заглянула учительница, прихватившая с собой группу старшеклассников. Культпоход закончился скандалом: педагога возмутило присутствие на сцене полуобнаженных актеров, о чем она сообщила в Министерство культуры.

Несмотря на финансовые трудности, фестиваль продолжает знакомить зрителя с различными формами альтернативного театрального движения. «Нам была нужна экспериментальная площадка — мы ее создали. Чтобы говорить о развитии, необходимо, чтобы таких фестивалей было не два, не три, а десятки. Важна серьезная поддержка со стороны Министерства культуры и прочих профильных учреждений, иначе это направление так и будет существовать маргинально», — резюмировал Вячеслав Иноземцев.