Бесплатные уроки мышления

Алена ЯКОВЕНКО

Летучий университет запустил дистанционную платформу в пилотном режиме.

История белорусского Летучего университета берет начало в 2009 году. Инициатива получила развитие в рамках программы «Культурная политика», автором которой является известный белорусский методолог и философ Владимир Мацкевич.

Занятия в летней школе Летучего университета.

«Долгое время мы наблюдали кризис университетов как весьма специфической институции, соединяющей в себе образование, мышление и культуру, — поясняет идею проекта координатор Летучего университета Татьяна Водолажская. — Вузы утратили функцию интеллектуальной среды, места сосредоточения мышления, которое задает ориентиры и влияет на развитие нации. Все внимание сфокусировано на профессиональной подготовке специалистов. Мы же хотим понять, что представляет собой современный человек, к чему он должен быть готов, какие вопросы перед ним стоят, как и чему его нужно учить».

Организаторы Летучего университета ставили задачу образовать сообщество интеллектуалов, нацеленных на создание среды, в которой будут развиваться и идеи, и люди. В своей работе сообщество университета использует метод организационно-деятельностной игры: моделируется проблемная ситуация, к ее решению привлекаются сторонники различных позиций, по роду деятельности близкие к обсуждаемой теме. Они вместе анализируют ситуацию, определяют проблему мышления, лежащую в основании возникших трудностей и препятствий, и пытаются найти пути решения. Кстати, сама идея проекта возникла как результат такой игры.

Среди слушателей университета немало профессионально состоявшихся личностей. Тут и бизнесмены, и инженеры, и работники сферы услуг. Вновь примерить роль студента минчан толкают вопросы к себе и к миру, желание понять механику глубинных процессов, происходящих в обществе.

Есть среди слушателей Летучего университета и те, кто сознательно отказался от формализованного образования. В частности, это основатель платформы Talaka.by Евгений Клишевич. Молодой предприниматель ушел с третьего курса механико-­математического факультета БГУ, дабы продолжить обучение в Летучем университете.

«Тот интеллектуальный инструментарий, которым я овладел на этих занятиях, позволяет мне реализовать социальные проекты в масштабах страны. Летучий университет — это не просто курсы или публичные лекции, это определенная среда, место, в котором все теряет налет таинственности и обретает явные черты», — считает Евгений.

Учебные программы Летучего университета не ориентированы на подготовку к выходу на рынок труда. «Наша задача — дать возможность самым разным людям встретиться с мыслителями, практиками, интеллектуалами. Это помогает развить критическое мышление, сформировать собственную позицию, понять свое место и в профессии, и в культуре», — рассказывает Татьяна Водолажская.

В Летучем университете не выдают дипломов или сертификатов. «Для того чтобы выдавать какие-либо документы, нужно все формализовать: ввести систему контроля знаний с тестами, экзаменами и проч. У нас неформальная структура, и мы очень дорожим тем, что можем быть гибкими, постоянно находиться в поиске и не подстраиваться под формальные внешние рамки. Уже сегодня многие считают, что в скором времени о человеке будет говорить не диплом, а иного рода свидетельства его умения мыслить: сообщества и организации, в которых он состоит, проекты, над которыми он работает, и др.».

Среди спикеров Летучего университета люди разных профессий: философы, политологи, социологи, деятели культуры, урбанисты, представители СМИ и др. По словам организаторов, сначала было трудно убедить специалистов, не связанных с преподавательской деятельностью напрямую, в том, что их хотят слушать и у них хотят учиться. Сейчас это не проблема.

Формат работы университета предполагает проведение публичных лекций, дискуссий, курсов, летних школ. Ежегодно проводится конференция философской направленности. Тема очередного мероприятия такого формата, запланированного на март, — гуманитарные практики и технологии, которые становятся актуальными в условиях технологических и социальных изменений.

Чтобы пройти обучение в университете, в начале учебного года потенциальный студент через сайт организации должен подать заявку и указать в ней выбранные курсы. Один курс состоит из 6—15 полуторачасовых занятий. Количество предлагаемых курсов варьируется от десяти до двадцати, причем слушатель может выбрать любое их количество. Все занятия бесплатные.

Ежегодно о желании посещать мероприятия университета заявляет более 300 человек, а в первые четыре года количество записавшихся доходило до четырех сотен.

Летучий университет представлен и в регионах. Изначально университетское сообщество ставило задачу открыть в некоторых городах свои филиалы, правда, пока эта идея не нашла активной поддержки у местных интеллектуалов. Сегодня представители Летучего университета выезжают в различные города, однако визиты редки, поэтому о полноценном сотрудничестве говорить пока рано.

В декабре 2016 года в пилотном режиме заработала дистанционная платформа Летучего университета. Пока на ней размещено немного курсов. Четыре из них созданы на основе записей занятий в Летучем университете, прошедших в предыдущие годы, и посвящены герменевтике библейских текстов, вопросам белорусской идентичности, истории идей и развитию городского социума.

Отметим, что в архиве проекта много видеоматериалов. До появления платформы они выкладывались на Youtube и пользовались популярностью. Однако монотонная запись лекций не самый лучший формат, поэтому ставится задача на основе накопленного материала подготовить полноценную базу для дистанционного обучения.

Есть и специально разработанные видеокурсы Владимира Мацкевича и других философов. Они нацелены на освоение основ системного подхода, исследуют вопросы философии истории и социального воображения.

Организаторы университета планируют расширить свою деятельность. Так, 17—18 февраля в Минске проходит воркшоп, задача которого — поиск оптимальных решений для развития платформы и присоединения к ней других заинтересованных организаций и инициатив, разработка механизма отбора курсов и требований к ним, планирование стратегии продвижения платформы и др.

«Сегодня университеты утратили роль единственного легитимного источника знаний. Развитие информационных технологий формирует потребность в построении собственной образовательной траектории, над чем мы и работаем», — подвела итог беседе Татьяна Водолажская.