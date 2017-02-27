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БР новости

Торговая инспекция приостанавливает проверки

27 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Они возобновятся после вступления в силу изменений, определяющих новые условия работы инспекции. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приостанавливает с понедельника 27  февраля проведение проверок торговой инспекцией. Она возобновятся после принятия новых нормативных правовых документов, регулирующих функции инспекции, а также контрольной и надзорной деятельности в Беларуси.

Предполагается, что в будущем торговая инспекция будет сосредоточена на вопросах ценообразования в части выявления ценовых сговоров, а также на соблюдении антимонопольного законодательства. Сегодня она также обращает внимание на санитарное состояние объектов торговли и предприятий общественного питания и другие вопросы.

Министерство также предупреждает, что приостановление проверок не касается тех случаев, когда они проводятся по поручению президента и правительства, органной уголовного преследования, заявлениям юрлиц и ИП, а также по поручению Министра при наличии достоверных сведений о нарушениях. 

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