Торговая инспекция приостанавливает проверки

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27 февраля, 2017 г.
Они возобновятся после вступления в силу изменений, определяющих новые условия работы инспекции.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приостанавливает с понедельника 27 февраля проведение проверок торговой инспекцией. Она возобновятся после принятия новых нормативных правовых документов, регулирующих функции инспекции, а также контрольной и надзорной деятельности в Беларуси.
Предполагается, что в будущем торговая инспекция будет сосредоточена на вопросах ценообразования в части выявления ценовых сговоров, а также на соблюдении антимонопольного законодательства. Сегодня она также обращает внимание на санитарное состояние объектов торговли и предприятий общественного питания и другие вопросы.
Министерство также предупреждает, что приостановление проверок не касается тех случаев, когда они проводятся по поручению президента и правительства, органной уголовного преследования, заявлениям юрлиц и ИП, а также по поручению Министра при наличии достоверных сведений о нарушениях.
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