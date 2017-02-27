Средняя зарплата в январе упала на 80 рублей

Алексей Иванов

Без годовых премий средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси опустилась ниже ноябрьского уровня.

В январе 2017 году средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 720,7 рубля, сообщает Белстат. Она снизилась по сравнению с декабрем сразу на 80,9 рубля, что вполне естественно, учитывая годовые выплаты, которые проводятся в конце года. Однако в январе средняя зарплата опустилась и ниже ноябрьского уровня, правда, всего на 2,2 рубля.

Реальная зарплата в январе снизилась всего на 0,2% по сравнению с началом 2016 года.

Самая высокая начисленная зарплата остается в Минске. Она составила 1 027,6 рубля и снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,5%. Зарплата в столице снизилась сильнее всего в Беларуси в январе. В Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях она даже немного выросла. Наибольший прирост отмечался в Минской области. Номинальная зарплата составила 723,7 рубля, а реальная увеличилась на 1,8% по сравнению с прошлогодним январем.

Самые высокие зарплаты в Беларуси сохраняются в сфере информационных технологий. В январе начисленная зарплата составила 3 428,7 рубля и сократилась в сравнении с прошлым годом на 13%.

Средняя зарплата в воздушном транспорте составила в январе 2 118,8 рубля и выросла на 10,8%. Надо отметить, что Белстат перестал в соответствии с видами экономической деятельности детализировать зарплату в воздушном транспорте, выделяя грузовой, пассажирский, вспомогательные службы.

На третьем месте по уровню зарплат — вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, что также в значительной степени связано с информационными технологиями. Номинальная начисленная зарплата по этому виду деятельности составила 2 058,1 рубля или на 3% больше, чем год назад.

В финансовом секторе средняя зарплата выросла в январе на 6,1% до 1 432 рублей, а в телекоммуникациях — на 6,6% до 1 209,8 рубля.

Самые низкие зарплаты остаются у блиблиотекарей и музейных работчников. В средне им начислили 417,1 рубля, что на 2,4% меньше, чем год назад. Соцработники могли рассчитывать на 423,5 рубля до налогов, что на 3,6% меньше, чем в январе 2016 года. В сельском хозяйстве вне сезона в растениеводстве зарплата опустилась до 449,6 рубля, что на 1,6% больше, чем год назад. Культработники потеряли за год 3% в реальной зарплате и получили 463,7 рубля.

Президентский «норматив» в 500 долларов в Беларуси в январе, помимо первой пятерки также выполнили в горнодобывающей промышленности, нефтепереработке, химпроме.