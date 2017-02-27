Минтранс не собирается менять способ уплаты дорожного сбора

Валерий Алексеев

Ранее было высказано предложение включить его в стоимость топлива.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире белорусского телевидение исключил возможность включения дорожного сбора в стоимость топлива. Ранее представитель Миноблтранса выступил в пользу такого решения, мотивируя его тем, что далеко не все владельцы автомобилей пользуются дорогами интенсивно, а сумма сбора достаточно велика для единовременной оплаты.

— У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства. Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос не рассматривается, - сказал Алексей Авраменко.

Размер дорожного сбора сегодня составляет 150 рублей. Минтранс выступает за усовершенствование распределения средств. По словам Авраменко дорожный сбор имеет целевое назначение и направляется на содержание дорог.