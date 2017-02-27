Минтранс не собирается менять способ уплаты дорожного сбора

Понедельник
27 февраля 2017
10:19
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8774
EUR 1.9875
RUB .032418
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
27 февраля, 2017 г.
Ранее было высказано предложение включить его в стоимость топлива.
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире белорусского телевидение исключил возможность включения дорожного сбора в стоимость топлива. Ранее представитель Миноблтранса выступил в пользу такого решения, мотивируя его тем, что далеко не все владельцы автомобилей пользуются дорогами интенсивно, а сумма сбора достаточно велика для единовременной оплаты.
— У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства. Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос не рассматривается, - сказал Алексей Авраменко.
Размер дорожного сбора сегодня составляет 150 рублей. Минтранс выступает за усовершенствование распределения средств. По словам Авраменко дорожный сбор имеет целевое назначение и направляется на содержание дорог.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
16 марта 2017 г.состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпренимательские структуры, таможенные нарушения»
II Неделя белорусского предпринимательства
На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе
Модный завтрак «Под знаком Василька»
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения