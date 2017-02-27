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БР новости

В Беларуси меняются тарифы на услуги электросвязи и почты

27 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Новые предельные максимальные тарифы устанавливаются с 1 марта 2017 года. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи и почты. Они вступают в силу с 1 марта 2017 года.

Предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием телефона теперь будет стоить 7,55 рубля, дополнительное абонентское устройство — 89 копеек.

Абонентская плата за основной телефон составит 2,81 рубля в месяц, за спарные телефон с разными номерами — 2,28 рубля. Одна минута телефонного разговора местной связи — 0,59 копейки. Абонентская плата за телефоны без поминутной оплаты составит от 3 до 6,06 рубля.

Для ИП и юридических лиц подключение к сети теперь будет стоить 6,042 рубля, абонентская плата за простой телефон — 3,15 рубля, за линию, которая подключается к мини-АТС предприятия — 7,1 рубля, для бюджетных организация предусмотрена скидка до 1,525 рубля.  Минута разговора для юрлиц и ИП будет стоить 0,91 копейки.

Пересылка открытки или письма или бандероли массой до 20 г для физлиц обойдется  в 36 копеек, за каждые последующие 20 г придется доплатить 3 копейки. За те же самые услуги ИП и юрлица будут платить 3 копейки, а за каждые следующие 20 г доплачивать 2,5 копейки .

Почта теперь будет брать 0,9% за выплату пенсии в Минске, от 1,05 до 2,34% — в других населенных пунктах.

Стоимость пропуска межсетевого трафика операторов сотовой связи за одну минуту соединения увеличилась до 8,2 копейки.

Ранее «Белтелеком» уже объявил о повышении стоимости некоторых тарифов. 

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