Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Как было заявлено на коллегии Министерства энергетики 24 февраля, еще никогда потребители так плохо не рассчитывались за потребленные энергоресурсы.

Как было заявлено на коллегии Министерства энергетики 24 февраля, еще никогда потребители так плохо не рассчитывались за потребленные энергоресурсы.

«В 2016 году нам не удалось обеспечить бездефицитную деятельность. Прибыль от реализации продукции по Минэнерго в целом составила 1 млрд. 55 млн. рублей при рентабельности 7,7%. Чистая прибыль организаций Минэнерго составила 540 млн. рублей. Вместе с тем, эти цифры не обеспечены реальными денежными поступлениями, что обусловлено неудовлетворительными расчетами с потребителями за ТЭР -- задолженность потребителей составила 500 млн. рублей. При этом, предприятия платят налоги, отвлекая средства, в том числи налог на прибыль, которой по факту нет», -- заявил на заседании коллегии министр энергетики Владимир Потупчик.

Сумма недоплаты складывается из недоплаты за природный газ в размере 59 млн. долларов и недоплаты за электроэнергию в сумме 382 млн. белорусских рублей, оплачено всего 95,6% потребленной электроэнергии. Оплата за энергоресурсы не обеспечена коммунальными организациями областей, особенно Минской (13,4 млн. долларов), организациями Минстройархитектуры, Минпрома, концернов Беллегпром и Беллесбумпром. По сути, энергоснабжающие организации предоставляют потребителям беспроцентные кредиты. Но, чтобы не создавать задолженность перед ОАО Газпромтрансгаз Беларусь, энергоснабжающие организации сами вынуждены привлекать кредиты, при чем в условиях значительной нагрузки по привлеченным инвестиционным кредитам.

В 2016 году объем привлеченных предприятиями Минэнерго кредитов составил около 1,5 млрд. долларов, 159 млн. рублей, -- сумма уплаченных за прошлый год процентов по кредитам. «Продолжение такой ситуации может привести к срыву расчетов за импортируемый в республику газ со всеми вытекающими последствиями – штрафными санкциями, разбирательством в суде», -- заявил Потупчик. По его словам, в 2017 году ситуация с расчетами продолжает ухудшаться.

Как заявил генеральный директор ГПО «Белэнерго» Евгений Воронов, в 2016 году энергосбытовыми организациями Беларуси получено 413 млн. рублей прибыли, но итоги финансовой деятельности снивелированы неполной оплатой потребителей за потребленную электроэнергию, при том что для ряда предприятий и даже отраслей тарифы на электроэнергию были снижены. Воронов заявил, что из-за существенной кредитной нагрузки на предприятия и невозможности брать новые кредиты в будущем от поставщиков оборудования для предприятий системы Белэнерго будет требоваться предоставление 100% кредита для его покупки.

«Если не будут платить – наши предприятия тоже не железные», -- подвел итог генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Леонид Рудинский.