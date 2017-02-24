Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86%

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24 февраля, 2017 г.
Об этом говорится в сообщении ОПЕК.
ОПЕК и страны примкнувшие к соглашению о сокращении добычи выполнили его в январе на 86% от плана. Об этом говорится в сообщении организации по итогам встречи технических экспертов в Вене.
Страны ОПЕК в ноябре договорились сократить добычу нефти по сравнению с октябрем 2016-го на 1,2 млн баррелей в день. Страны, примкнувшие к соглашению, взяли на себя обязательство сократить добычу на 558 тыс. баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода.
В марте должна состояться министерская встреча по мониторингу соглашение. А пока картель призвал его участников выйти на 100% выполнение условий.
Несмотря на то, что соглашение выполняется не на 100% уменьшение предложения на рынке нефти уже привело к укреплению стоимости барреля брент выше 55 долларов США на протяжении более месяца.
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