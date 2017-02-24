Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86%

24 февраля, 2017 г.

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Об этом говорится в сообщении ОПЕК. 

ОПЕК и страны примкнувшие к соглашению о сокращении добычи выполнили его в январе на 86% от плана. Об этом говорится в сообщении организации по итогам встречи технических экспертов в Вене.

Страны ОПЕК в ноябре договорились сократить добычу нефти по сравнению с октябрем 2016-го на 1,2 млн баррелей в день. Страны, примкнувшие к соглашению, взяли на себя обязательство сократить добычу на 558 тыс. баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода.

В марте должна состояться министерская встреча по мониторингу соглашение. А пока картель призвал его участников выйти на 100% выполнение условий.

Несмотря на то, что соглашение выполняется не на 100% уменьшение предложения на рынке нефти уже привело к укреплению стоимости барреля брент выше 55 долларов США на протяжении более месяца. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

16 марта 2017 г.состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпренимательские структуры, таможенные нарушения»

II Неделя белорусского предпринимательства

На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе

Модный завтрак «Под знаком Василька»

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Все новости

Архив