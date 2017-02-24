Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года

Валерий Алексеев

Это предусмотрено протоколом, который согласовали правительства двух стран.

Правительства Беларуси и России согласовали протокол договоренностей по нефти и газу. Вице-премьер нашей страны Владимир Семашко заявил, что сейчас остается дело за политическим решением президентов стран.

— Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола, — цитирует вице-премьера БЕЛТА.

Согласно протоколу с 1 июля Беларусь будет получать газ на границе по цене, сопоставимой со стоимостью топлива внутри Росси, а с 1 января 2025 года цена импортируемого газа должна быть на уровне цены газа в Смоленской области России. Пока же используется старая формула. Согласно ей для Беларуси используется цена газа на Ямале, которой прибавляются транспортные и другие расходы.