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БР новости

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года

24 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Это предусмотрено протоколом, который согласовали правительства двух стран. 

Правительства Беларуси и России согласовали протокол договоренностей по нефти и газу. Вице-премьер нашей страны Владимир Семашко заявил, что сейчас остается дело за политическим решением президентов стран.

— Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола, — цитирует вице-премьера БЕЛТА.

Согласно протоколу с 1 июля Беларусь будет получать газ на границе по цене, сопоставимой со стоимостью топлива внутри Росси, а с 1 января 2025 года цена импортируемого газа должна быть на уровне цены газа в Смоленской области России. Пока же используется старая формула. Согласно ей для Беларуси используется цена газа на Ямале,  которой прибавляются транспортные и другие расходы. 

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