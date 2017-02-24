Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т

Пятница
24 февраля 2017
15:33
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8754
EUR 1.9782
RUB .032409
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
24 февраля, 2017 г.
Международный зерновой совет опубликовал очередной отчет о состоянии зернового рынка в мире.
Международный зерновой совет повысил оценку производства зерна в 2016/17 маркетинговом году до 2,1 млрд т. Впервые в истории оценка IGC превысила планку в 2,1 млрд т.
Всего будет произведено в 2 102 млн. т зерна. Потребление зерновых оцениваетс в 2 069 млн. т, итоговые запасы составят 508 млн. т, что на 33 млн. т больше, чем в 2015/16 МГ.
Международная торговля зерном немного снизится до 342 млн. т, а запасы у главных экспортеров достигнут исторического максимума в 178 млн. т.
В наступающем 2017/18 МГ может быть установлен новый рекорд зернового производства. IGC оценивает рост урожая в 2%, исходя из имеющихся данных о посевных площадях и планируемых посевах весной 2017 года, а также состоянии озимых в Северном полушарии.
Производство пшеницы в 2015/16 МГ станет рекордным и достигнет 752 млн. т. При потреблении в 738 млн. т запасы вырастут на 15 млн. т до 236 млн. т.
Производство кукурузы достигнет 1049 млн. т. Потребление составит 1035 млн. т.
IGC также пересмотрел в сторону повышения оценку урожая сои в 2016/17 МГ. Она увеличена на 2 млн. т до 336 млн. т. Согласно февральскому отчету рынок сои в 2016/17 МГ будет профицитным. Потребление составит 334 млн. т. Итоговые запасы достигнут 35 млн. т.
Организация отмечает снижение ценового индекса на зерно на 1,8% по сравнению с январем. Правда, индекс на 9,1% выше в сравнении с прошлым годом.
За месяц выросли цены на пшеницу на 1%, на ячмень – на 4,9%, на рис – на 0,4%. Значение кукурузного индекса опустилось на 1,8%, соевого – на 4%.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
16 марта 2017 г.состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпренимательские структуры, таможенные нарушения»
II Неделя белорусского предпринимательства
На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе
Модный завтрак «Под знаком Василька»
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения