Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т

Вале

Международный зерновой совет опубликовал очередной отчет о состоянии зернового рынка в мире.

Международный зерновой совет повысил оценку производства зерна в 2016/17 маркетинговом году до 2,1 млрд т. Впервые в истории оценка IGC превысила планку в 2,1 млрд т.

Всего будет произведено в 2 102 млн. т зерна. Потребление зерновых оцениваетс в 2 069 млн. т, итоговые запасы составят 508 млн. т, что на 33 млн. т больше, чем в 2015/16 МГ.

Международная торговля зерном немного снизится до 342 млн. т, а запасы у главных экспортеров достигнут исторического максимума в 178 млн. т.

В наступающем 2017/18 МГ может быть установлен новый рекорд зернового производства. IGC оценивает рост урожая в 2%, исходя из имеющихся данных о посевных площадях и планируемых посевах весной 2017 года, а также состоянии озимых в Северном полушарии.

Производство пшеницы в 2015/16 МГ станет рекордным и достигнет 752 млн. т. При потреблении в 738 млн. т запасы вырастут на 15 млн. т до 236 млн. т.

Производство кукурузы достигнет 1049 млн. т. Потребление составит 1035 млн. т.

IGC также пересмотрел в сторону повышения оценку урожая сои в 2016/17 МГ. Она увеличена на 2 млн. т до 336 млн. т. Согласно февральскому отчету рынок сои в 2016/17 МГ будет профицитным. Потребление составит 334 млн. т. Итоговые запасы достигнут 35 млн. т.

Организация отмечает снижение ценового индекса на зерно на 1,8% по сравнению с январем. Правда, индекс на 9,1% выше в сравнении с прошлым годом.

За месяц выросли цены на пшеницу на 1%, на ячмень – на 4,9%, на рис – на 0,4%. Значение кукурузного индекса опустилось на 1,8%, соевого – на 4%.