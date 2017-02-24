Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины

Пятница
24 февраля 2017
14:05
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
24 февраля, 2017 г.
В пятницу на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сильнее всего вырос евро. Он подорожал на 0,47% до 1,9875 рубля.
Доллар стал дороже на 0,11% до 1,8774 рубля.
Российский рубль практически не изменился. Его курс вырос всего на 0,03% до 3,2418 рубля за 100 российских.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
16 марта 2017 г.состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпренимательские структуры, таможенные нарушения»
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