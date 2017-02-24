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БР новости

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины

24 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

После нескольких дней устойчивого роста национальная валюта подешевела к доллару, евро и российскому рублю.

В пятницу на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сильнее всего вырос евро. Он подорожал на 0,47% до 1,9875 рубля.

Доллар стал дороже на 0,11% до 1,8774 рубля.

Российский рубль практически не изменился. Его курс вырос всего на 0,03% до 3,2418 рубля за 100 российских. 

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