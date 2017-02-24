Беларусь в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО

Беларусь в 2017 году до окончательного урегулирования газового вопроса платит за газ по формуле ЯНАО. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает БЕЛТА.

"В этом году мы платим по цене, которая формируется по формуле ЯНАО", - сказал Владимир Потупчик. В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы.

При обсуждении газового вопроса Беларусь настаивает на выполнении норм, заложенных в Договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза. В связи с этим Беларусь рассчитывает максимально сблизить цены на газ в ЕАЭС.