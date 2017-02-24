На БелАЭС готовятся к монтажу корпуса реактора

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24 февраля, 2017 г.
Подготовительные работы, начатые перед новым годом, продолжаются.
На строительстве БелАЭС продолжают подготовительные работы к монтажу корпуса реактора в первом энергоблоке.
В этом году на строительстве АЭС должны быть выполнены некоторые ключевые работы по строительству первого энергоблока. Помимо установки корпуса реактора, на площадку будет подана техническая вода, введено комплектное распределительное устройства (КРУЭ 330 кВ) АЭС в качестве узловой подстанции, смонтированы турбоагрегат, парогенераторы, начнется сварка главного циркуляционного трубопровода.
Всего планируется, что на строительстве АЭС в этом году будут освоены 580 млн. долларов. 522 млн поступят из средств экспортного кредита РФ. В прошлом году было освоено 511,98 млн долларов.
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