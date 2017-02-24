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БР новости

В Беларуси снизилась выработка электроэнергии на 1,8%

24 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Импорт электроэнергии увеличился на 13% .

Беларусь в 2016 году выработала 30,04 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 1,8% меньше, чем в 2015-м. Такие данные приводит Министерство энергетики по своим генерирующим мощностям, то есть без учета когенерационных установок, принадлежащих организациям, не входящим в структуру ведомства. Импорт электроэнергии вырос на 13% до 3,2 млрд кВт*ч.

Потребление электроэнергии за прошлый год сократилось на 1% до 36,3 млрд кВт*ч

Минэнерго в 2016 году смогло сократить издержки на 616,3 млн. рублей. Сбор средств за отпущенные в 2016 году в Беларуси энергоресурсы составил: за природный газ - 99,3%, за электрическую и тепловую энергию - 95,6%.

За прошлый год было введено в эксплуатацию 46,8 МВт генерирующих мощностей

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