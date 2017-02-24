Сегодня начинается Неделя белорусского предпринимательства

Пятница
24 февраля 2017
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Mинск
Сегодня:
24 февраля, 2017 г.
Она продлится с 24 февраля по 3 марта
Вторая Неделя белорусского предпринимательства начинается сегодня 24 февраля. Мероприятия в ее рамках будут продолжаться до 3 марта. Всего запланировано более 100 событий.
В Минске состоится состоится IX Республиканская студенческая научно-практическая конференция "Малый и средний бизнес как драйвер экономического роста". На 27 февраля запланирована акция в столице и регионах "Предприниматели о предпринимательстве", пройдет расширенное заседание клуба "Ротари Минск".
Мероприятия недели пройдут в других городах страны.
Кульминацией недели должна стать XVIII Ассамблея деловых кругов "От взаимопонимания к взаимодействию", которая состоится 1 марта.
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Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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