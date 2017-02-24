Сегодня начинается Неделя белорусского предпринимательства

Алексей Иванов

Она продлится с 24 февраля по 3 марта

Вторая Неделя белорусского предпринимательства начинается сегодня 24 февраля. Мероприятия в ее рамках будут продолжаться до 3 марта. Всего запланировано более 100 событий.

В Минске состоится состоится IX Республиканская студенческая научно-практическая конференция "Малый и средний бизнес как драйвер экономического роста". На 27 февраля запланирована акция в столице и регионах "Предприниматели о предпринимательстве", пройдет расширенное заседание клуба "Ротари Минск".

Мероприятия недели пройдут в других городах страны.

Кульминацией недели должна стать XVIII Ассамблея деловых кругов "От взаимопонимания к взаимодействию", которая состоится 1 марта.