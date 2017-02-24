Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Сегодня начинается Неделя белорусского предпринимательства

24 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Она продлится с 24 февраля по 3 марта

Вторая Неделя белорусского предпринимательства начинается сегодня 24 февраля. Мероприятия в ее рамках будут продолжаться до 3 марта. Всего запланировано более 100 событий.

В Минске состоится состоится IX Республиканская студенческая научно-практическая конференция "Малый и средний бизнес как драйвер экономического роста". На 27 февраля запланирована акция в столице и регионах "Предприниматели о предпринимательстве", пройдет расширенное заседание клуба "Ротари Минск".

Мероприятия недели пройдут в других городах страны.

Кульминацией недели должна стать XVIII Ассамблея деловых кругов "От взаимопонимания к взаимодействию", которая состоится 1 марта. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе

Модный завтрак «Под знаком Василька»

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив