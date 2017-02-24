Google обвиняет Uber в краже беспилотных технологий

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24 февраля, 2017 г.
Одна из компаний холдинга Alphabet подала в суд на Uber и Otto.
Waymo, недавно созданная в рамках холдинга Alphabet компания, подала в суд на Uber и купленный сервисом стартам Otto. В рамках Waymo Google сосредоточил все свои наработки по созданию беспилотных автомобилей.
В исковом заявлении утверждается, что команда инженеров, которую переманил Uber, использовала раработки лидара, права на которые принадлежат Waymo.
Google первой начала работать над беспилотными технологиями для автомобилей. Первые машины Google прошли испытания еще несколько лет назад. Созданный в прошлом году стартап Otto был куплен Uber и уже через пару месяцев компании начали ходовые испытания беспилотников, как грузовых, так и пассажирских легковых автомобилей.
Представители Waymo утверждают, что основатель стартапа Otto Левандовски случайно отправил по старом адресу чертежи лидара Uber, которые, как оказалось, имеют «поразительное сходство» с разработками, сделанными в Google.
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