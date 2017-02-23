В марте станет известна стратегия развития малого и среднего предпринимательства

Четверг
23 февраля 2017
18:22
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8723
EUR 1.9698
RUB .032598
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
23 февраля, 2017 г.
Она может быть принята на срок до 2030 года,
Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года покажут в марте. Об этом сегодня заявил предприниматель Виктор Маргелов, который входит в рабочую группу по стимулированию деловой активности.
Первую редакцию стратегии участники рабочей группы раскритиковали, о чем писало и наше издание. Виктор Маргелов высказал надежду, что вторая редакция будет лучше первой.
— Сегодня состоялось первое заседание одной из подгрупп в сфере торговли, общественного питания и услуг. На заседании отработано около 40 предложений, которые будут поданы в Администрацию Президента. На следующей неделе состоится очередное заседание, будем осуждать еще пакет предложений, - сказал предприниматель.
В стратегии развития МСП много внимание уделено налоговой реформе. Предполагается разработка мер, которые к 2025 году снизят общую налоговую нагрузку до средней по ЕАЭС. Сейчас, по оценкам ВБ, она составляет 54,8 % к добавленной стоимости. Для сравнения: в России этот показатель равняется 47,5 %, в Казахстане — 29,2, в среднем по Европе и Центральной Азии — 33,8 %.
Всего налоговая реформа содержит около 20 составляющих, в том числе: снятие ограничений по срокам принятия к вычету входного НДС по товарам, ввезенным из-за пределов ЕАЭС; отказ от взыскания НДС с белорусских экспортеров, если его не уплатит контрагент в стране назначения; налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе
Модный завтрак «Под знаком Василька»
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения