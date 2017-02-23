Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В марте станет известна стратегия развития малого и среднего предпринимательства

23 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Она может быть принята на срок до 2030 года, 

Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года покажут в марте.  Об этом сегодня заявил предприниматель Виктор Маргелов, который входит в рабочую группу по стимулированию деловой активности.

Первую редакцию стратегии участники рабочей группы раскритиковали, о чем писало и наше издание. Виктор Маргелов высказал надежду, что вторая редакция будет лучше первой.

— Сегодня состоялось первое заседание одной из подгрупп в сфере торговли, общественного питания и услуг. На заседании отработано около 40 предложений, которые будут поданы в Администрацию Президента. На следующей неделе состоится очередное заседание, будем осуждать еще пакет предложений, - сказал предприниматель.

В стратегии развития МСП много внимание уделено налоговой реформе. Предполагается разработка мер, которые к 2025 году снизят общую налоговую нагрузку до средней по ЕАЭС. Сейчас, по оценкам ВБ, она составляет 54,8 % к добавленной стоимости. Для сравнения: в России этот показатель равняется 47,5 %, в Казахстане — 29,2, в среднем по Европе и Центральной Азии — 33,8 %.

Всего налоговая реформа содержит около 20 составляющих, в том числе: снятие ограничений по срокам принятия к вычету входного НДС по товарам, ввезенным из-за пределов ЕАЭС; отказ от взыскания НДС с белорусских экспортеров, если его не уплатит контрагент в стране назначения; налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

На строительной выставке «Белорусский дом» построят… дом в разрезе

Модный завтрак «Под знаком Василька»

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив