Совместное белорусско-китайское предприятие ООО "Зумлион-МАЗ" сегодня получило свидетельство об официальной регистрации предприятия на территории Могилева. Торжественная церемония прошла в офисе СЭЗ "Могилев". Глава администрации СЭЗ Андрей Ярцев и директор "Зумлион-МАЗ" Юрий Пивоваров подписали также протокол о намерениях регистрации в СЭЗ нового резидента, передает БЕЛТА.

"Министерство промышленности Беларуси рассматривает китайскую компанию "Зумлион" как стратегического партнера по реализации в республике инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств и выпуску на них специальной и сельхозтехники, - рассказал накануне мероприятия начальник управления машиностроения Минпрома Игорь Борушко. - В частности, в Могилеве на территории завода "Могилевтрансмаш" МАЗ планируется создать совместное производство по выпуску специализированной техники для строителей, коммунальников, спасателей на базе шасси МАЗ. Также в планах создание СП в Беларуси и Китае по выпуску сельхозтехники вместе с МТЗ и "Гомсельмаш". Благодаря реализации этих проектов в Беларусь придут современные технологии, будут загружены мощности предприятий, повысится их экспортный потенциал".

После церемонии подписания участники мероприятия провели переговоры и посетили завод "Могилевтрансмаш". Здесь им представили опытные образцы строительной и коммунальной техники, изготовленной по китайским технологиям: два автокрана грузоподъемностью 40 т и 60 т и новая модель уборочно-подметальной машины.

По словам Юрия Пивоварова, в нынешнем году на совместном предприятии планируется выпустить 15 первых опытных образцов строительной и коммунальной техники различного назначения. "Наша главная задача подготовить производство и всю необходимую документацию к выпуску новой техники, а в 2018 году начать ее серийное производство. Мы намерены в течение ближайших пяти-шести лет увеличить производство спецтехники на заводе "Могилевтрансмаш" в несколько раз. Так, если в прошлом году было выпущено 200 единиц, то через пять лет планируется выйти как минимум на 800", - отметил директор предприятия. На первом этапе это будет крупно-узловая сборка спецтехники на шасси МАЗ, преимущественно из китайских комплектующих, а затем будет вестись поэтапная локализация производства.

Сегодня также подписано соглашение между компанией "Зумлион БЕЛ-РУС" и Могилевским заводом "Строммашина" об организации на производственной площадке предприятия выпуска секций для башенных кранов по китайским технологиям. Затем планируется производство самих башенных кранов, а в перспективе выпуск передвижных комплексов по сбору и переработке бытовых и строительных отходов.