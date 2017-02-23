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БР новости

Суд ЕврАзЭС усмотрел нарушения в действиях белорусской таможни

23 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Он признал нарушением норм союза изъятие товара в декабре 2014 года.

Суд ЕврАзЭС признал нарушением норм союза действия белорусской таможни в декабре 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководства калининградской области. 

Два года назад белорусская таможня задержала 38 машин, которые перевозили грузы десяти калининградских компаний, которые занимались производство телевизоров и приемников сигналов цифрового телевидения. Товар был конфискован из-за недекларирования товаров.  По оценкам калининградских властей, общий объем убытков региональных компаний составил порядка 500 млн рублей.

Суд признал, что Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕврАзЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза. Теперь владельцы конфискованного товара могут потребовать компенсацию своих потерь. 

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