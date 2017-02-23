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23 февраля, 2017 г.
Проект Национальной платформы бизнеса-2017 содержит более 85 предложений, сообщил сегодня журналистам председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин, передает БЕЛТА.
В проекте Национальной платформы бизнеса-2017 - 86 предложений по шести приоритетным направлениям: добросовестная конкуренция; эффективная дебюрократизация; регуляторная оптимизация; институты эффективного развития и роста; расширение доступа к имуществу, активам и инвестициям; ответственное партнерство.
"Проект разрабатывался в течение 3 месяцев. Отличие нынешней платформы в том, что в работе приняли активное участие не только предприниматели, но и Минэкономики отправило в координационный совет заместителя директора Департамента по предпринимательству Александра Калиновского, который работал с нами", - сказала вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.
Сборник предложений по улучшению делового климата "Национальная платформа бизнеса Беларуси" является частью предлагаемых бизнес-сообществом системных мер по развитию экономики. По информации Республиканской конфедерации предпринимательства, начиная с 2006 года на законодательном уровне реализовано более 420 предложений, представленных предпринимательским сообществом в десяти предшествующих выпусках платформы.
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