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БР новости

Экспорт ПВТ превысил 800 млн. долларов

23 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Администрация Парка высоких технологий подвела итоги 2016 года. 

В 2016 году объем производства ПО в Парке высоких технологий составил 1,79 млрд рублей. За год он увеличился на 42%, а с учетом курсовых разниц  и дефлятора — только на 19%.

Как сообщает администрация Парка, экспорт вырос на 16% до 820,6 млн. долларов. В структуре производства ПВТ он достигает 91%. Объем внедрения IT-решений внутри страны за 2016 год увеличился в 1,5 раза.

Резидентами Парка являются 165 компаний, в которых работает более 27 тыс. человек.  Крупнейшими экспортерами ПВТ стало ИООО "ЭПАМ Системз", контролируемая американской EPAM Systems, которая в прошлом году показала более миллиарда долларов выручки. На втором месте СООО "Гейм Стрим", представляющее собой центр разработки и оперирования играми Wargaming.  Также в первой десятке ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ЗАО "Итранзишэн", ООО "Техартгруп", ИООО "Эксадел", ИУП "Иссофт солюшнз", ЗАО "Научсофт", ООО "Вайбер Медиа". ООО "Леверекс интернейшнл".

Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 млн руб. и увеличился по сравнению с 2015 годом более чем  в ,15 раза. Главными игроками на внутреннем рынке среди резидентов ПВТ стали СООО "Системные технологии", ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ЗАО "СОФТКЛУБ-Центр разработки", ООО "ЛВО", ООО "Хьюмен Систем", ЗАО "Авест", ООО "Управляющая компания холдинга "Новаком групп", ЗАО "Мапсофт", ООО "БЭС инновэйшн", ООО "Атлантконсалтсофт". 

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