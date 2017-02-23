Норвежский лоукостер начал летать в США

Алексей Иванов

Билеты на трансатлантические рейсы начинаются от 65 долларов.

Норвежская авиакомпания Norwegian Air открыла постоянные рейсы в США. Они свяжут аэропорты Ирландии и Великобритании с аэропортами в штатах Нью-Йорк, Род-Айленд и Коннектикут.

Полеты начнутся в середине июня. Стоимость билета в одну сторону в рамках промо-акции составляет 65 долларов. Впоследствии цены будут начинаться от 99 долларов.