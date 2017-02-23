Юрий Чиж ушел с поста гендиретора «Трайпла»

Валерий Алексеев

Компанию возглавил его сын Сергей Чиж.

Бизнесмен Юрий Чиж с 1 февраля не является генеральным директором «Трайпла». Компанией руководит его сын Сергей, который возглавил ее после задержания отца.

Как сообщают, Naviny.by Юрий Чиж останется в руководстве компании, основанной им с партнерами более 20 лет назад. Он станет председателем наблюдательного совета. Сейчас он является заместителем гендиретора.

Юрий Чиж является и основным владельцем «Трайпла».