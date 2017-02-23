Евро и доллар выросли на бирже

Четверг
23 февраля 2017
13:49
№ 6 (1236)
18-24 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8723
EUR 1.9698
RUB .032598
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
23 февраля, 2017 г.
Российский рубль подешевел на сегодняшних торгах.
На торгах БВФБ 23 февраля евро и доллар выросли.
Евро подорожал на 0,43% до 1,9782 рубля
Доллар – на 0,17% до 1,8754 рубля.
Российская валюта подешевела на 0,58% до 3,2409 рубля за 100 российских
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Модный завтрак «Под знаком Василька»
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».
Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».
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