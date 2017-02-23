Евро и доллар выросли на бирже

Алексей Иванов

Российский рубль подешевел на сегодняшних торгах.

На торгах БВФБ 23 февраля евро и доллар выросли.

Евро подорожал на 0,43% до 1,9782 рубля

Доллар – на 0,17% до 1,8754 рубля.

Российская валюта подешевела на 0,58% до 3,2409 рубля за 100 российских