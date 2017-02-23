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23 февраля, 2017 г.
Импорт товаров в 2016 году в Беларусь снизился на 9% до 27,6 млрд долларов.
Импорт товаров в Беларусь по итогам 2016 года снизился на 9% до 27,6 млрд долларов. Однако экспорт упал еще сильнее, что способствовало увеличению отрицательного сальдо внешней торговли товарами до 4,1 млрд долларов. Которое даже не смог перекрыть профицит в торговле услугами.
Главным импортером в Беларусь, в основном за счет энергоресурсов, выступает Россия. Она же и основной источник формирования отрицательного сальдо. Несмотря на то, что импорт из РФ в прошлом году упал на 10,8% его объемы все равно оказались внушительными – 15,3 млрд долларов.
На втором месте в списке импортеров Китая. Беларусь уменьшила закупки товаров из этой страны на 11,9% до 2,1 млрд долларов.
На третьем месте — Германия с 1,3 млрд долларов, импорт из которой упал на 9%.
Четвертая страна по объемам импорта — Польша. Он вырос в прошлом году на 9%. Вероятнее всего, прирост обусловлен закупкой молочного сырья, которое в 2015 году не ввозилось из Польши, а поставлялось из Литвы. Всего из Польши импортировано товаров на 1,18 млрд долларов.
Замыкает первую пятерку импортеров Украина. Импорт из нее вырос на 3,2% до 732,6 млн долларов.
Главные импортеры в Беларусь в 2016 году
|
Страна
|
Импорт, млн долл. США
|
Динамика к 2015 году
|
Сальдо, млн. долл США
|
Россия
|
15295,4
|
-10,8%
|
-4476,6
|
Китай
|
2114,9
|
-11,9%
|
1646,7
|
Германия
|
1332
|
-3,9%
|
-387,9
|
Польша
|
1183,8
|
|9%
|
-368,4
|
Украина
|
982
|
+3,2%
|
+1866
|
Турция
|
732,6
|
+50,2%
|
-647,8
|
Италия
|
576
|
-9,5%
|
-482,4
|
США
|
515,2
|
+15,5%
|
+385,8
|
Литва
|
265,5
|
-4,4%
|
+514,15
|
Франция
|
243,2
|
-24,2%
|
-200,4
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