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Главные импортеры в Беларусь в 2016 году

23 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Импорт товаров в 2016 году в Беларусь снизился на 9% до 27,6 млрд долларов. 

Импорт товаров в Беларусь по итогам 2016 года снизился на 9% до 27,6 млрд долларов. Однако экспорт упал еще сильнее, что способствовало увеличению отрицательного сальдо внешней торговли товарами до 4,1 млрд долларов. Которое даже не смог перекрыть профицит в торговле услугами.

Главным импортером в Беларусь, в основном за счет энергоресурсов, выступает Россия. Она же и основной источник формирования отрицательного сальдо. Несмотря на то, что импорт из РФ в прошлом году упал на 10,8% его объемы все равно оказались внушительными – 15,3 млрд долларов.

На втором месте в списке импортеров Китая. Беларусь уменьшила закупки товаров из этой страны на 11,9% до 2,1 млрд долларов.

На третьем месте — Германия с 1,3 млрд долларов, импорт из которой упал на 9%.

Четвертая страна по объемам импорта — Польша. Он вырос в прошлом году на 9%. Вероятнее всего, прирост обусловлен закупкой молочного сырья, которое в 2015 году не ввозилось из Польши, а поставлялось из Литвы. Всего из Польши импортировано товаров на 1,18 млрд долларов.

Замыкает первую пятерку импортеров Украина. Импорт из нее вырос на 3,2% до 732,6 млн долларов.

 

Главные импортеры в Беларусь в 2016 году 

Страна

Импорт, млн долл. США

Динамика к 2015 году

Сальдо, млн. долл США

Россия

15295,4

-10,8%

-4476,6

Китай

2114,9

-11,9%

1646,7

Германия

1332

-3,9%

-387,9

Польша

1183,8

|9%

-368,4

Украина

982

+3,2%

+1866

Турция

732,6

+50,2%

-647,8

Италия

576

-9,5%

-482,4

США

515,2

+15,5%

+385,8

Литва

265,5

-4,4%

+514,15

Франция

243,2

-24,2%

-200,4

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