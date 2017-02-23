Валерий Алексеев

Импорт товаров в 2016 году в Беларусь снизился на 9% до 27,6 млрд долларов.

Импорт товаров в Беларусь по итогам 2016 года снизился на 9% до 27,6 млрд долларов. Однако экспорт упал еще сильнее, что способствовало увеличению отрицательного сальдо внешней торговли товарами до 4,1 млрд долларов. Которое даже не смог перекрыть профицит в торговле услугами.

Главным импортером в Беларусь, в основном за счет энергоресурсов, выступает Россия. Она же и основной источник формирования отрицательного сальдо. Несмотря на то, что импорт из РФ в прошлом году упал на 10,8% его объемы все равно оказались внушительными – 15,3 млрд долларов.

На втором месте в списке импортеров Китая. Беларусь уменьшила закупки товаров из этой страны на 11,9% до 2,1 млрд долларов.

На третьем месте — Германия с 1,3 млрд долларов, импорт из которой упал на 9%.

Четвертая страна по объемам импорта — Польша. Он вырос в прошлом году на 9%. Вероятнее всего, прирост обусловлен закупкой молочного сырья, которое в 2015 году не ввозилось из Польши, а поставлялось из Литвы. Всего из Польши импортировано товаров на 1,18 млрд долларов.

Замыкает первую пятерку импортеров Украина. Импорт из нее вырос на 3,2% до 732,6 млн долларов.

Главные импортеры в Беларусь в 2016 году