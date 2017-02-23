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БР новости

Вступает в силу соглашение об упрощении международной торговли ВТО

23 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

22 февраля организации удалось заручиться одобрение двух третьих из 164 членов ВТО. 

ВТО добилась одобрения нового соглашения об упрощении торговли (rade Facilitation Agreement – TFA). 110 стран-участниц организации ратифицировали данное соглашение. После этого оно вступает в силу.

TFA будет способствовать упрощению формальностей при совершении импортно-экспортных операций. Так, сообщается, что для импорта  товаров потребуется 1,5 дня, а для экспорта – до двух дней. Затраты стран-участниц в среднем должны снизиться на 14,3%.

В сообщении ВТО говорится, что развивающиеся страны смогут расширить экспортную номенклатуру не мене, чем на 20%. В целом объемы международной торговли могут вырасти более, чем на 1 трлн. долларов, а влияние TFA будет большим даже по сравнению с отменой всех таможенных пошлин. 

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