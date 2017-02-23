Вступает в силу соглашение об упрощении международной торговли ВТО

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23 февраля 2017
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23 февраля, 2017 г.
22 февраля организации удалось заручиться одобрение двух третьих из 164 членов ВТО.
ВТО добилась одобрения нового соглашения об упрощении торговли (rade Facilitation Agreement – TFA). 110 стран-участниц организации ратифицировали данное соглашение. После этого оно вступает в силу.
TFA будет способствовать упрощению формальностей при совершении импортно-экспортных операций. Так, сообщается, что для импорта товаров потребуется 1,5 дня, а для экспорта – до двух дней. Затраты стран-участниц в среднем должны снизиться на 14,3%.
В сообщении ВТО говорится, что развивающиеся страны смогут расширить экспортную номенклатуру не мене, чем на 20%. В целом объемы международной торговли могут вырасти более, чем на 1 трлн. долларов, а влияние TFA будет большим даже по сравнению с отменой всех таможенных пошлин.
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