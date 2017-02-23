Tesla удвоила выручку и сократила убытки

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23 февраля, 2017 г.
Крупнейший производитель электрокаров отчитался о 7 млрд доллара выручки в 2016 году.
Tesla сообщила об убытках в размере 121,3 млн. долларов понесенных в четвертом квартале 2016 года. Они снизились почти втрое по сравнению с 320 млн долларов потерь годом ранее.
В четвертом квартале компании также удалось увеличить выручку на 2,28 млрд долларов до 2,28 млрд, а в целом за год заработать 7 млрд долларов.
Четвертый квартал вновь стал убыточным после третьего, в котором компания показала прибыль. Однако она была обусловлена доходами от продажи квот на выбросы парниковых газов, а не поступлениями от продаж электромобилей.
В 2017 году компания должна начать выпуск массовое модели Model 3. Ожидается, что она поступит в продажу во второй половине года. Пока же в первые три месяца года Tesla рассчитывает продать 47-50 тыс. машин Model S и Model X. Пока же создание производства массовой модели потребует 2-2,5 млрд долларов инвестиций. Компания может дофинансировать его за счет имеющихся средств, без привлечения дополнительных денег. По итогам четвертого квартала она располагает 3,4 млрд долларов.
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