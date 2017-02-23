Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Tesla удвоила выручку и сократила убытки

23 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Крупнейший производитель электрокаров отчитался о 7 млрд доллара выручки в 2016 году. 

Tesla сообщила об убытках в размере 121,3 млн. долларов понесенных в четвертом квартале 2016 года. Они снизились почти втрое по сравнению с 320 млн долларов потерь годом ранее.

В четвертом квартале компании также удалось увеличить выручку на 2,28 млрд долларов до 2,28 млрд, а в целом за год заработать 7 млрд долларов.

Четвертый квартал вновь стал убыточным после третьего, в котором компания показала прибыль. Однако она была обусловлена доходами от продажи квот на выбросы парниковых газов, а не поступлениями от продаж электромобилей.

В 2017 году компания должна начать выпуск массовое модели Model 3. Ожидается, что она поступит в продажу во второй половине года. Пока же в первые три месяца года Tesla рассчитывает продать 47-50 тыс. машин Model S и Model X.  Пока же  создание производства массовой модели потребует 2-2,5 млрд долларов инвестиций. Компания может дофинансировать его за счет имеющихся средств, без привлечения дополнительных денег. По итогам четвертого квартала она располагает 3,4 млрд долларов. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Модный завтрак «Под знаком Василька»

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса».

Проект международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ организует и проводит семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности».

Выставка «БелТЕКСлегпром» меняет локацию

Все новости

Архив