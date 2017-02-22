Белагропромбанк отчитался за 2016 год

Банк выполни все основные параметры развития, достигнув плановых темпов роста, сообщается в пресс-релизе.

В течение года банком выполнялись нормативы ликвидности и достаточности капитала. Рост нормативного капитала составил 19,2%.

В составе активов кредиты клиентам составили 4 966,1 млн белорусских рублей, или 49,5%: задолженность по кредитам юридических лиц – 4735,9 млн белорусских рублей, задолженность по кредитам физических лиц – 230,2 млн белорусских рублей.

Портфель ценных бумаг составил 2 947,4 млн белорусских рублей, или 1 482,2 млн долларов США в эквиваленте.

По состоянию на 01.01.2017 г. нормативный капитал Белагропромбанка увеличился на 208,3 млн белорусских рублей и составил 1 288,7 млн белорусских рублей.

Ресурсная база банка за 2016 год увеличилась на 2,2%, или на 203,9 млн белорусских рублей, и на 01.01.2017 г. составила 9 512,5 млн белорусских рублей.

Объем средств корпоративных клиентов на 01.01.2017 г. составил 1663,1 млн белорусских рублей.

Объем привлеченных средств физических лиц на 1 января 2017 г. составил 3547,6 белорусских рублей.

Совокупный остаток средств нерезидентов по балансовым данным по состоянию на 01.01.2017 составил 498,7 млн. долларов

США, что на 56,5 млн долларов США (или на 12,8%) больше, чем на конец предыдущего года.

По величине депозитов юридических лиц в национальной валюте Белагропромбанк занимает 2-е место в банковской системе с долей 16,4%.

По величине привлеченных депозитов юридических лиц в иностранной валюте банк занимает 3-е место в банковской системе с долей 7,4%.

В 2016 году прирост средств юридических лиц в иностранной валюте составил 26,2%, или 65 млн долларов США в эквиваленте.При этом размещение ценных бумаг выросло на 70 млн долларов США.

Кредитование Белагропромбанком физических лиц на потребительские цели выросло в 2016 году на 9%. Также в целом за год произошел рост срочных рублевых депозитов. Банк сохранил 2-ю позицию в системе по привлечению средств физических лиц в национальной валюте с долей 12,1%. Белагропромбанк также сохранил 2-ю позицию в системе по привлечению средств населения в иностранной валюте с долей в 18,1%.

В сфере международного бизнеса Белагропромбанка в 2016 году наблюдался рост объема привлечения средств иностранных кредитно-финансовых организаций – на 40,1% по отношению к 2015 году, рост объемных показателей по документарным операциям.