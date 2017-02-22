В Витебской области на продажу выставят 19 предприятий

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22 февраля, 2017 г.
Кроме того, область готова продать свои пакеты еще в трех обществах.
В Витебской области для приватизации предлагаются 19 акционерных обществ, которые сейчас контролируются областью. Среди них "Витебские продукты", "Оршанский комбинат строительных материалов", "Тираспольская ПМК", "Западно-Двинский МРС", "Витебскторгтехника". В большинстве случаев для продажи предлагаются пакеты размером 50% уставного фонда минус одна акция.
Также область готова продать свои пакеты ОАО "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,77%), "Жилстрой" (1,4%).
Пакет ценных бумаг ОАО "СПМК-27, г. Полоцк" размером 87,99% предлагается для продажи по конкурсу с предварительными условиями. Речь идет о сохранении профиля деятельности акционерного общества, создании 25 новых рабочих мест, а также о необходимости внесения в уставной фонд денежного вклада, эквивалентного 1 млн долларов, в течение одного года со дня заключения договора купли-продажи акций, пишет БЕЛТА.
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