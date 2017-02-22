Туристам в Беларуси предлагают посмотреть производство шоколада, сыров и макарон

БЕЛТА

В Беларуси в 2017 году будут активно развивать производственный туризм. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель директора Национального агентства по туризму Елена Лихимович в пресс-центре БЕЛТА.

"Нацагентство по туризму будет продолжать активную работу по развитию производственного туризма, потому что большой поток запросов, которые к нам приходят во время участия в международных выставках, касается посещения предприятий. Люди хотят увидеть производства, которые известны еще с советских времен. Думаю, в этом году многие предприятия откроют свои двери для туристов", - отметила Елена Лихимович.

Некоторые предприятия уже готовы организовать подобные экскурсии, например, в Брестской области можно посмотреть на производство сыров, в Минске - узнать, как делаются шоколад, макароны, печенье, алкогольные напитки. Достаточно часто туристы просят показать производство зефира. "Наш зефир знаменит практически на весь мир, многие хотят посмотреть, как он делается. Есть планы по организации таких туров", - добавила замдиректора Нацагентства по туризму.

Кроме того, туристов зовут на Минский тракторный завод и БелАЗ. "Это бренды для страны, они известны везде и интересны нашим туристам", - сказала Елена Лихимович.