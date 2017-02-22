Белавиа будет два дня продавать билеты по единой цене

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22 февраля 2017
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Сегодня:
22 февраля, 2017 г.
Белавиа объявила о проведении очередной акции по распродажи билетов. Купить билеты по специальной цене можно будет только на сайте компании.
Акция пройдет 27 и 28 февраля.
В акции участвуют все прямые рейсы по регулярным маршрутам авиакомпании, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута.
Специальная цена составит 50 евро без учета такс и сборов. Период путешествия - с 1 марта по 30 апреля (дата возврата по второму купону), максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц. Изменения времени и даты вылета запрещены
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