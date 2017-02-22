У Россельхознадзора снова появились претензии к белорусскому сыру

Вадим СИКОРСКИЙ

В сообщении службы говорится о повышенном содержании консервантов.

Россельхознадзор предъявляет претензии к белорусским сырам. Как утверждает российская служба на своем сайте повышенное содержание консерванта найдено в пробах пятнадцати, отобранных в первую неделю февраля в Брянской области.

Претензии предъявляются к продукции филиала Ошмянский сыродельный завод» ОАО «Лидский молочно-консервный завод», Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» , ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Рогачевский МКК»