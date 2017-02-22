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БР новости

У Россельхознадзора снова появились претензии к белорусскому сыру

22 февраля, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

В сообщении службы говорится о повышенном содержании консервантов. 

Россельхознадзор предъявляет претензии к белорусским сырам. Как утверждает российская служба на своем сайте повышенное содержание консерванта найдено в пробах пятнадцати, отобранных в первую неделю февраля в Брянской области.

Претензии предъявляются к продукции филиала Ошмянский сыродельный завод» ОАО «Лидский молочно-консервный завод», Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» , ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Рогачевский МКК»

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