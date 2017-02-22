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БР новости

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

22 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Евро установил очередной долгосрочный минимум на торгах БВФБ. 

 

 

В среду 22 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро обновил минимум. Курс валюты снизился на 0,68% до 1,9698 рубля, что является минимальным значением с 2015 года. Предыдущий минимум был установлен  в этом же месяце. Тогда евро опускался до 1,97 рубля.

Доллар подешевел на 0,15% до 1,8723 рубля.

Российский рубль по итогам торгов вырос на 0,63% до 3,2598 рубля.

 

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