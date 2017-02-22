Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

Среда
22 февраля 2017
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22 февраля, 2017 г.
Евро установил очередной долгосрочный минимум на торгах БВФБ.
В среду 22 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро обновил минимум. Курс валюты снизился на 0,68% до 1,9698 рубля, что является минимальным значением с 2015 года. Предыдущий минимум был установлен в этом же месяце. Тогда евро опускался до 1,97 рубля.
Доллар подешевел на 0,15% до 1,8723 рубля.
Российский рубль по итогам торгов вырос на 0,63% до 3,2598 рубля.
Пассажирские перевозки сократились в январе (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Транспорт начал года с роста объема грузооборота (Валерий Алексеев, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Рынок новостроек в Минске вырос в январе (, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Евро и доллар продолжили расти на бирже (Алексей Иванов, 5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.)
Модный завтрак «Под знаком Василька»
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