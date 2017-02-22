Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

Алексей Иванов

Евро установил очередной долгосрочный минимум на торгах БВФБ.

В среду 22 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро обновил минимум. Курс валюты снизился на 0,68% до 1,9698 рубля, что является минимальным значением с 2015 года. Предыдущий минимум был установлен в этом же месяце. Тогда евро опускался до 1,97 рубля.

Доллар подешевел на 0,15% до 1,8723 рубля.

Российский рубль по итогам торгов вырос на 0,63% до 3,2598 рубля.